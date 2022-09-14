Masterchef eleme adayları kim oldu? 14 Eylül 2022 Masterchef kim potada?

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef ilk ve ikinci dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım oldu. Kırmızı takım Vural ve Atike'yi eleme potasına gönderdi.

14 EYLÜL 2022 MASTERCHEF KİM POTADA?

14 Eylül akşamı yayınlanan Masterchef yarışmasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Kaybeden Kırmızı takım isim belirleyecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Yağız Fatma Nur'un ismini vererek potaya gönderdi. Üçüncü adayı ise yarışmacılar oylamam sonucu belirliyor.