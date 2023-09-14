MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU? 13 Eylül Masterchef eleme potasına kim gitti?

TV8'in popüler yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'nin 13 Eylül tarihli bölümünde eleme adayları belirlendi. Takım dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, bireysel dokunulmazlığı Sergen kazandı. Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu kaybeden Sergen, Gamze'yi eleme potasına aday gösterdi. Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef eleme adayları kim oldu? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor.

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı, kim elendi? 13 Eylül kazananı kim, yeni takımlar oluştu mu? İşte detaylar…

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Takım dokunulmazlığını kazanan ekip mavi takım olurken, bireysel dokunulmazlığı Sergen elde etti. Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu kaybetmesi sonucu, Sergen eleme potasına Gamze'yi aday gösterdi.

13 EYLÜL MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

Dün yayınlanan programda, eleme oylaması gerçekleştirildi ve en fazla oyu alan yarışmacı Dilara oldu. Böylece MasterChef eleme adayları Barbaros, Eda, Gamze ve Dilara olarak belirlendi.

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