MasterChef yarışmasında kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kim? MasterChef potaya kim girdi? MasterChef ilk eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

6 Aralık Masterchef eleme adayları kim? MasterChef bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Takım oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kim? MasterChef potaya kim girdi? MasterChef ikinci eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni bölümünde mavi takımın dokunulmazlığı kazanmasının ardından kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Metin oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyununun kazananı Mavi takım oldu. Kırmızı takımda gerçekleşen eleme sonrasında gecenin eleme adayı Kıvanç oldu.