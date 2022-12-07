MasterChef yarışmasında mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kim? MasterChef potaya kim girdi? MasterChef ilk eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

6 Aralık Masterchef eleme adayları kim? MasterChef bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Takım oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kim? MasterChef potaya kim girdi? MasterChef ilk eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni bölümünde mavi takımın dokunulmazlığı kazanmasının ardından kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Görkem oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU!

MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanları belli oldu. Yağız mavi takım kaptanı olurken Büşra ise kırmızı takımın kaptanı oldu.

MAVİ TAKIM:

Yağız

Metin

Kıvanç

Tolga

KIRMIZI TAKIM:

Büşra

Görkem

Burak Kaya

Ayaz

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyununun kazananı Mavi takım oldu. Kırmızı takımda gerçekleşen eleme sonrasında gecenin eleme adayı Ayaz oldu.