MasterChef yarışmasında bu akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kim? MasterChef potaya kim girdi? 3 Aralık MasterChef eleme adayı kim? İşte detaylar...

3 Aralık MasterChef eleme adayı kim? Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşam yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri eleme adaylarını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef eleme adayları kim? MasterChef potaya kim girdi? 3 Aralık MasterChef eleme adayı kim? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

MAVİ TAKIM:

Ayaz

Metin

Görkem

Yağız

Burak Kaya

KIRMIZI TAKIM:

Gamze

Kıvanç

Büşra

Tolga

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

İlk takım mücadelesi sonunda eleme adayı mavi takımdan Burak Kaya, ikinci eleme adayı ise Tolga olmuştu. Bu akşam yayınlanan bölümde yeni eleme adayının kim olacağı açıklanacaktır.