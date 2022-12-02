MasterChef yarışmasında dün akşam yayınlanan bölümünde eleme adayının kim olduğu araştırılmakta. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kim? MasterChef potaya kim girdi? MasterChef ikinci eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında dün akşam yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kim? MasterChef potaya kim girdi? MasterChef ikinci eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

MAVİ TAKIM:

- Ayaz

- Metin

- Görkem

- Yağız

- Burak Kaya

KIRMIZI TAKIM:

- Gamze

- Kıvanç

- Büşra

- Tolga

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

İlk takım mücadelesi sonunda eleme adayı mavi takımdan Burak Kaya olmuştu. İkinci eleme adayı da Tolga oldu.