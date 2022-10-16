TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Peki, MasterChef eleme adayları kim? MasterChef potaya kim girdi? 16 Ekim MasterChef kim elendi? İşte detaylar...

MasterChef bu akşam kim elendi? MasterChef son bölüm kim elendi? 16 Ekim MasterChef elenen isim!

Masterchef eleme adayları kim? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu akşam yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İzleyiciler, kimlerin eleme adayı olduğunu araştırıyor. MasterChef eleme potası merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kim? MasterChef potaya kim girdi? 16 Ekim MasterChef kim elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERHCEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yarışmacılar önce yeşil mercimek yemeği yaptılar. En iyi tabağı Kıvanç yaparak birinci oldu. İkinci en iyi tabağı yapan isim Görkem oldu. Burak ise gecenin üçüncü en iyi tabağını yaparak bu hafta elenmekten kurtuldu.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİRDİ?

MasterChef eleme gecesinde Çağatay, Atike ve Fatma nur en iyi tabağı yaparak yarışmaya devam etmek için yarışıyor.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

1. eleme adayı : Çağatay

2. eleme adayı : Atike

3. eleme adayı : Fatma Nur

16 EKİM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Çağatay, Atike ve Fatmanur en iyi ördek sirit yemeğini yapmak için yarıştı. En iyi tabağı yapan isim Fatmanur olurken elenen isim Çağatay oldu.