MasterChef eleme adayları kim? 25 Kasım MasterChef potaya kim girdi? MasterChef üçüncü eleme adayı kim oldu?

25 Kasım Masterchef eleme adayları kim? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, dış oyunda haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kim? 25 Kasım MasterChef potaya kim girdi? MasterChef ikinci eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef dış oyunu Denizli'de gerçekleşti. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu 24-11 skorla Kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünü kazanan yarışmacı Kıvanç oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef eleme adayları sırasıyla şu şekildedir: