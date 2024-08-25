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MasterChef eleme adayları kim? 25 Ağustos Pazar bugün potada kim var?

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2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef eleme adayları kim? 25 Ağustos Pazar bugün potada kim var?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef eleme adayları kim? 25 Ağustos Pazar bugün potada kim var?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

ANA KADRODA KİMLER VAR?

Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

GEEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Geçen hafta MasterChefDeniz elenen isim olmuştu.

MasterChef eleme adayları kim? 25 Ağustos Pazar bugün potada kim var?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Bugünün MasterChef eleme adayları:

ÇAĞLAR

MasterChef eleme adayları kim? 25 Ağustos Pazar bugün potada kim var?


ALPER

MasterChef eleme adayları kim? 25 Ağustos Pazar bugün potada kim var?


AYŞE

MasterChef eleme adayları kim? 25 Ağustos Pazar bugün potada kim var?


NEVZAT

MasterChef eleme adayları kim? 25 Ağustos Pazar bugün potada kim var?


ZÜBEYDE

MasterChef eleme adayları kim? 25 Ağustos Pazar bugün potada kim var?


EZGİ

MasterChef eleme adayları kim? 25 Ağustos Pazar bugün potada kim var?

Osman Demir
Osman Demir
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