TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kim? 22 Kasım MasterChef potaya kim girdi? MasterChef ilk eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

22 Kasım Masterchef eleme adayları kim? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kim? 22 Kasım MasterChef potaya kim girdi? MasterChef ilk eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu için yarıştılar. akım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kazananı Tolga oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununun kazananı Tolga oldu. Diğer yarışmacıların oylaması sonucunda birinci eleme adayı Fatma oldu.