MasterChef eleme adayları kim? 20 Ağustos Salı bugün kim potaya gitti?
2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef eleme adayları kim? 20 Ağustos Salı bugün kim potaya gitti?
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef eleme adayları kim? 20 Ağustos Salı bugün kim potaya gitti?
MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?
Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.
ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana Kadro:
1. Zeynep
2. Hakan
3. Onur
4. Ümmühan
5. Deniz
6. Çağlar
7. Serhat
8. Alper
9. Ayşe
10. Beril
11. Semih
12. Eda
13. Muratcan
14. Zeynep
15. Nigar
16.Beyza
17.Emre
18.Kaan
19.Kerem
20.Nevzat
HAFTANIN KADROLARI NASIL OLUŞTU?
Kadrolar:
MAVİ TAKIM: Onur (Kaptan), Muratcan, Semih, Eda, Şirin, Beril, Nevzat, Nigar, Hakan, Ümmühan.
KIRMIZI TAKIM: Beyza (Kaptan), Emre, Kaan, Alper, Zübeyde, Kerem, Ayşe, Ezgi, Zeynep, Çağlar.
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Geçtiğimiz hafta MasterChef'te Deniz elenen isim oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?
MasterChef Türkiye 2024'te günün eleme adayları Ümmühan ve Nevzat oldu..