MasterChef eleme adayları kim? 2 Aralık MasterChef potaya kim girdi? MasterChef üçüncü eleme adayı kim oldu?
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MasterChef yarışmasında bu akşam yayınlanan bölümünde mavi takımın kazanmasının ardından kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kim? 2 Aralık MasterChef potaya kim girdi? MasterChef üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. Takım oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlık oyununun Büşra'nın kazanmasının ardından eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri eleme adaylarını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef eleme adayları kim? 2 Aralık MasterChef potaya kim girdi? MasterChef üçüncü eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...
MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Dokunulmazlık oyununun kazananı Mavi takım oldu.
MasterChef'te takım dokunulmazlık oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Büşra oldu.
İlk takım mücadelesi sonunda eleme adayı mavi takımdan Burak Kaya olmuştu. İkinci eleme adayı da Tolga oldu.