MasterChef eleme adayları kim? 2 Aralık MasterChef potaya kim girdi? MasterChef üçüncü eleme adayı kim oldu?

MasterChef yarışmasında bu akşam yayınlanan bölümünde mavi takımın kazanmasının ardından kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kim? 2 Aralık MasterChef potaya kim girdi? MasterChef üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...