Masterchef eleme adayları açıklandı mı? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 20 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef 2023'te 20 Temmuz günü haftanın 3. dokunulmazlığı oynandı ve Kırmızı takım kazandı. Buna göre Mavi takımdan haftanın 5. ve 6. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 20 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 20 Temmuz bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BUGÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

MASTERCHEF 20 TEMMUZ MAVİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Mavi takım bireysel dokunulmazlığında en iyi yemeği Sergen yaptı ve bireysel dokunulmazlığı kazandı. Sergen haftanın 5. eleme adayı olarak kaptan Eda'nın ismini söyledi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın 5. ve 6. eleme adayı şöyle:

- Eda

- Burcu

Haftanın 5. eleme adayı Eda olmuştu. Oylama sonucunda haftanın 6. eleme adayı birazdan seçilecek. 6. eleme adayı Burcu seçildi.

Haftanın 1. eleme adayı : Ayaz

Haftanın 2. eleme adayı : Mert

Haftanın 3. eleme adayı : Gamze

Haftanın 4. eleme adayı : Büşra

Haftanın 5. eleme adayı : Eda

Haftanın 6. eleme adayı : Burcu

Dokunulmazlığı kazanan Sergen haftanın 5. eleme adayı olarak Eda'nın ismini söyledi. Oylama sonucu haftanın 6. eleme adayı Burcu seçildi.

2 gün sonraki bölümde potaya giden 7. yarışmacı belirlenecek ve böylelikle Masterchef 2023'te 2. haftanın tüm eleme adayları belli olmuş olacak.