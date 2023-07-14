Masterchef eleme adayları açıklandı mı? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 13 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?
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Masterchef 2023'te 13 Temmuz günü haftanın 3. dokunulmazlığı oynandı ve Mavi takım kazandı. Buna göre Kırmızı takımdan haftanın 5. ve 6. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 13 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 13 Temmuz bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?
Bugünkü dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.
Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında sıfır atık ürünlerinden yemekler yapıldı. Kırmızı takımda en iyi yemeği Büşra yaptı ve bireysel dokunulmazlığı kazandı. Büşra haftanın 5. eleme adayı olarak kaptan Eray'ın ismini söyledi.
Bu haftanın 5. ve 6. eleme adayı şöyle:
- - Eray
- - Rıfat
Haftanın 5. eleme adayı Eray olmuştu. Oylama sonucunda haftanın 6. eleme adayı birazdan seçilecek. 6. eleme adayı Rıfat seçildi.
Haftanın 1. eleme adayı : Batuhan
Haftanın 2. eleme adayı : Berker
Haftanın 3. eleme adayı : Gamze
Haftanın 4. eleme adayı : Mert
Haftanın 5. eleme adayı : Eray
Haftanın 6. eleme adayı : Rıfat
Dokunulmazlığı kazanan Büşra haftanın 5. eleme adayı olarak Eray'ın ismini söyledi. Oylama sonucu haftanın 6. eleme adayı Rıfat seçildi.
Yarınki yeni bölümde potaya giden 7. yarışmacı belirlenecek ve böylelikle Masterchef 2023'te ilk haftanın tüm eleme adayları belli olmuş olacak.