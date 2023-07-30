MASTERCHEF ELEME ADAYI: Masterchef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star potaya kim gitti? Son dakika Masterchef!

MasterChef Türkiye All Star yeni bölümü ile geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Masterchef All Star eleme adayı bu nedenle merak edildi ve araştırıldı. Peki, Masterchef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star potaya kim gitti? İşte Son dakika Masterchef eleme adayı!

Masterchef All Star eleme adayı kim oldu? Sorusu, özellikle bölümü izleme fırsatını elde edemeyen vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılıyor. MasterChel All Star'da eleme potası heyecanı yaşanıyor. Nefis yemeklerin yapıldığı gecede izleyiciler MasterChef son eleme adayı kim oldu? Peki, Masterchef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star potaya kim gitti? İşte Son dakika Masterchef eleme adayı!

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Son bölümde oynanan iki etaplı yarışmanın ardından son eleme adayının kim olduğu da netlik kazandı. MasterChef All Star'da diğer yarışmacılara göre başarısız tabağı yaparak eleme adayı olan son isim BATUHAN oldu.

MASTERCHEF ALL STAR HAFTANIN ELEME ADAYLARI

MasterChef All Star'da bu haftanın eleme adayları sırasıyla şöyle;

Mert, Çağatay, Rıfat, Tolga, Eda, Büşra ve Batuhan.