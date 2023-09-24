MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme adayları belli oldu. Yarışmacılar arasında heyecan dolu anlar yaşanırken, potaya giden isimler merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef kim potaya gitti? MasterChef son bölüm kim elendi? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Eleme adaylarının kim olduğu ve son bölümde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Masterchef son bölüm eleme adayı kim oldu araştırılmaktadır. Arama motorlarında MasterChef kim potaya gitti sorgulatılıyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef kim potaya gitti? MasterChef son bölüm kim elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'ın geçtiğimiz hafta bölümünde Sefa, Eda, Gamze, Ayaz, Dilara, Sergen ve Barbaros arasında yapılan elemede yarışmaya veda eden isim Gamze olmuştur.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef yeni bölümünde haftanın son eleme adayı açıklanmıştır. Bu haftanın son eleme adayı Tanya olmuştur.

1.eleme adayı : Kerem

2. Eleme Adayı: Dilara

3. Eleme Adayı : Barbaros

4. Eleme Aday : Sefa

5. Eleme Adayı: Sergen

6. Eleme Adayı: Azize