TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'in dün yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme potasında kimler var? MasterChef eleme adayları kimler? İşte detaylar...

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında dün yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İzleyiciler, kimlerin eleme adayı olduğunu araştırıyor. MasterChef eleme potası merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme potasında kimler var? MasterChef eleme adayları kimler? Detaylar haberimizde...

MASTERHCEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar sıfır atık ürünleri ile yaratıcı bir yemek yaptılar. En iyi isimler Burak R, Kıvanç ve Görkem oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Bireysel dokunulmazlığı Görkem kazanıyor. Dokunulmazlığı kazanan Görkem 5. eleme adayı olarak Burak'ın ismini verdi.Yapılan oylamada haftanın 6. eleme adayı Şule oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

1. eleme adayı : Metin

2. eleme adayı : Tolga

3. eleme adayı : Gamze

4. eleme adayı : Tayfun

5. eleme adayı : Burak R.

6. eleme adayı : Şule