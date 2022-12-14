Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef eleme adayları her hafta belli olmaya devam ediyor. MasterChef'te bu hafta eleme gecesinin ardından potaya giden isim belli oldu. Bu nedenle özellikle programı kaçıran kişiler başta olmak üzere birçok kişi MasterChef potaya kim gitti? Sorusunu araştırıyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef potaya kim gitti? 13 Aralık MasterChef eleme potasında kimler var, eleme adayları kim?

Masterchef'in yeni bölümünde yarışmacılar eleme potasına girmemek için ilk olarak topik yemeğini hazırladılar. Masterchef'te eleme adayını belirlemek için yarışmacılar bu bölümde bireysel olarak yarıştılar. Bu hafta Masterchef'in eleme potasında 4 isim yer alıyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef potaya kim gitti? 13 Aralık MasterChef eleme potasında kimler var, eleme adayları kim?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Nefeslerin tutulduğu bu önemli gecede bireysel dokunulmazlığın sahibi Tolga olurken, Kırmızı takımda yapılan oylama sonucu Görkem en fazla ismi yazılan yarışmacı olarak eleme potasına girdi.

Tam 1 saatin ardından değerlendirme yapan usta şeflerin oy birliğine göre takım oyununda dokunulmazlığı mavi takım kazandı.