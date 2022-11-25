Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye, nefes kesen rekabeti ile birlikte ekranlarda yer almaya devam ediyor. İzleyiciler yayınlanan bölümün ardından MasterChef eleme adayı kim oldu? Sorusunu araştırıyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef potaya kim gitti? 24 Kasım MasterChef eleme adayı kim?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Yarışma ile birlikte MasterChef eleme adayı kim oldu? Sorusu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Bu haberimizde merak edenler için MasterChef eleme adayı kim oldu? Sorusunu yanıtladık. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef potaya kim gitti? 24 Kasım MasterChef eleme adayı kim?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kazananı Kıvanç oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununun kazananı Kıvanç oldu. Diğer yarışmacıların oylaması sonucunda ikinci eleme adayı Gamze oldu.