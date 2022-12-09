MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? MasterChef 8 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı?

Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 8 Aralık akşamı yine izleyiciyle buluştu. 8 Aralık tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef hangi takım kazandı 8 Aralık? sorusuna yanıt aradı. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? MasterChef 8 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı?