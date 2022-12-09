MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? MasterChef 8 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı?
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Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 8 Aralık akşamı yine izleyiciyle buluştu. 8 Aralık tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef hangi takım kazandı 8 Aralık? sorusuna yanıt aradı. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? MasterChef 8 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef 8 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef seyircilerinin arattıkları sorulardan bir tanesi. 8 Aralık akşamında ekranlara gelen Masterchef yeni bölümü heyecanla takip edildi. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? MasterChef 8 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı?
MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİRDİ?
MasterChef'in yeni bölümünde mavi takımın dokunulmazlığı kazanmasının ardından kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Metin oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?
MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyununun kazananı Mavi takım oldu. Kırmızı takımda gerçekleşen eleme sonrasında gecenin eleme adayı Kıvanç oldu.