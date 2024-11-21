Üye Girişi
Haberler

Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Masterchef'te dün akşam eleme adayları kim olduğu ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandığı seyirciler tarafından merak ediliyor. 20 Kasım Çarşamba günü TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması yoğun ilgiyle takip ediliyor. Peki, Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Masterchef'te dün akşam dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ve potaya kimlerin girdiği araştırılıyor. İzleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması Masterchef'te dün akşam eleme adayları belirlendi. Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef yarışmasında dün akşam yayınlanan bölümde mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı.

Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Emre oldu.

Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DÜN AKŞAM ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu hafta eleme adayı Kaan oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak

Milyonların gözü bugün çıkacak kararda! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

 Hemşire Selen Bilgin'in ölümü dosyasından 'Yenidoğan çetesi' konuşmaları çıktı

Hemşirenin ölümünden sorumlu ama elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor

 3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama

3 vekilin istifasının ardından MHP'den dikkat çeken mesaj
3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi

Polislere ateş açan saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

YILBAŞI TATİLİ 2024 | Yılbaşı hangi gün, kaç gün tatil? 1 Ocak hangi güne denk geliyor? MHP'den istifa eden milletvekilleri kimler? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 21 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annem Ankara ilk bölüm full izle! Annem Ankara 1. bölüm izleme linki ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE | 21 Kasım Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? Bugün okullar tatil mi? 21 Kasım Perşembe okullar var mı? 20 KASIM REYTİNG SONUÇLARI! 20 Kasım AB ve total dizi reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Kasım Bursa hava durumu | Bursa'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Merkez Bankası faiz indirimi olur mu? PPK toplantı tarihleri! 2024 MB Kasım ayı faiz kararı ne olur? İDO seferleri iptal mi? 21 Kasım İDO seferleri iptal mi edildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.