Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında eleme adayları merak ediliyor. Yarışmada dün akşam (25 Ekim Perşembe) eleme adayları kim oldu ve Masterchef'te kim elendi merak ediliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu ve dün akşam Masterchef kim veda ettiği soruları araştırılıyor. Peki, Masterchef eleme adayları kim oldu? Dün akşam Masterchef'te kim elendi?
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununu kaybettiği gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Beyza oldu. Ancak dün gece Masterchef'te eleme oylaması yapılmadı.
Bu hafta üçüncü kez bireysel dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım, bu sezon bir ilki yaşadı. Takımda sadece Nigar, Beyza ve Ezgi kalırken, dokunulmazlığı kazanan Beyza sayesinde Ezgi ve Nigar oylamaya gerek kalmadan eleme adayı oldu. Böylece haftanın MasterChef eleme adayları şu isimler oldu:
- Alper
- Erim
- Kerem
- Semih
- Nigar
- Ezgi