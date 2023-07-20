Masterchef eleme adayı kim oldu? Büşra mı Berker mi? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 19 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimler!

Masterchef 2023'te 19 Temmuz günü haftanın 2. dokunulmazlığı oynandı ve Mavi takım kazandı. Buna göre Kırmızı takımdan haftanın 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 19 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 19 Temmuz bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BUGÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

MASTERCHEF 19 TEMMUZ KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında Şiveydiz yemeği yapıldı. Kırmızı takımda en iyi yemeği Tanya yaptı ve bireysel dokunulmazlığı kazandı. Tanya haftanın 3. eleme adayı olarak Gamze'nin ismini söyledi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın 3. ve 4. eleme adayı şöyle:

- Gamze

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Haftanın 3. eleme adayı Gamze olmuştu. Oylama sonucunda haftanın 4. eleme adayı ise birazdan belli olacak.

Haftanın 1. eleme adayı : Ayaz

Haftanın 2. eleme adayı : Mert

Haftanın 3. eleme adayı : Gamze

Haftanın 4. eleme adayı :

Dokunulmazlığı kazanan Tanya haftanın 3. eleme adayı olarak Gamze'nin ismini söyledi. Oylama sonucu haftanın 4. eleme adayı henüz belli olmadı.

BÜŞRA MI BERKER Mİ ELEME ADAYI OLDU?

Büşra ve Berker şuanda 6'şar oya sahip. Eşitlik olduğu için takım kaptanı haftanın 4. eleme adayı kim olacak birazdan açıklayacak.