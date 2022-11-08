MasterChef yarışmasının bu akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 8 Kasım MasterChef eleme adayları! MasterChef eleme potasında kimler var? İşte detaylar...

Masterchef eleme adayları kim? Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, dokunulmazlık oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri eleme adaylarını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 8 Kasım MasterChef eleme adayları! MasterChef eleme potasında kimler var? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

MAVİ TAKIM: Fatma Nur, Metin, Gamze, Görkem, Tolga ve Burak Kaya

KIRMIZI TAKIM: Ayaz, Büşra, Yağız, Kıvanç, Barış ve Burak R.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef bu akşam yayınlanan bölümünde Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kazananı Kıvanç oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kazanan Kıvanç, ilk eleme adayı olarak Burak'ın ismini verdi. Diğer yarışmacıların oylarıyla ikinci eleme adayı Barış oldu.