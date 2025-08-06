Mavi takım kaptanı Gizem, rakibi olacak Kırmızı takım kaptanı olarak İlhan'ı seçti. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu turda, Özkan, tabak sunumu ve lezzetiyle beğeni topladı. Takım oylaması sonucunda Mavi takım yarışmacısı Tunahan eleme potasına gönderildi. MasterChef eleme adayı kim oldu? 5 Ağustos 2025 dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına giden isim kim?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA KAZANAN TAKIM

MasterChef Türkiye 2025 sezonunun heyecanla beklenen ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam gerçekleşti. Kırmızı takım, zorlu mezeler menüsünde üstün performans göstererek ilk dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.

MASTERCHEF'TE SEZONUN İLK TAKIM OYUNU HEYECANI

MasterChef Türkiye'de bu sezonun ilk takım oyunu ekranlara geldi. Kırmızı ve Mavi takımlar, mezeler konsepti ile büyük bir mücadele sergiledi. Yarışmacılar, dokunulmazlık oyununu kazanarak haftaya avantajlı başlamak için tüm yeteneklerini sergiledi. Peki, bu çekişmeli yarışta hangi takım galip geldi? 5 Ağustos Salı günü oynanan oyunda dokunulmazlığı kim aldı? İşte son bölümde öne çıkan detaylar...

MasterChef'te haftanın başında kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin titizlikle yaptığı değerlendirmelerin ardından, Mavi takım kaptanı olmaya hak kazanan isim Gizem oldu. Takım kaptanı seçildikten sonra, rakibi olacak Kırmızı takım kaptanı olarak ise İlhan'ı seçti. Böylece haftanın takım kadroları da belirlenmiş oldu.

BU AKŞAM YAPILAN MEZELER

Yarışmacılar bu akşam zorluk derecesi yüksek mezeleri hazırlamakla görevlendirildi. Menüde yer alan mezeler şunlardı:

• Vişneli Yaprak Sarma

• Levrek Marin

• Atom

• Girit Ezme

• Fava

• Humus

• Acılı Ezme

• Mütebbel

• Şakşuka

• Barbunya Pilaki

• Nuraniye

Bu zengin ve teknik menü, yarışmacıların sınırlarını zorladı.

MAVİ TAKIM İÇİN BİREYSEL DOKUNULMAZLIK

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Ana ürün olarak yaban mersini verildi. Yarışmacılar, bu malzeme ile özgün tabaklar ortaya koymak için kıyasıya mücadele etti.

Bu turda, Özkan, tabak sunumu ve lezzetiyle hem şeflerden hem de takım arkadaşlarından büyük beğeni topladı.

İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Takım oylaması sonucunda MasterChef 2025 sezonunun ilk eleme adayı da belli oldu.

Mavi takım yarışmacıları arasında yapılan oylamayla Tunahan ve Merve eleme potasına gönderildi.

KAPTANLIK VE TAKIMLAR

Haftanın başında oynanan kaptanlık oyununu kazanan Gizem, sezonun ilk mavi takım kaptanı olarak belirlendi. Bu gelişmeyle birlikte hem mavi hem kırmızı takım resmen oluşturuldu ve rekabet başladı.