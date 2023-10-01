Tv8 ekranlarının sevilen programlarından biri olan Masterchef'te final heyecanı sürüyor. Yarışmanın son eleme adayı ise merak edildi. İzleyiciler Masterchef eleme adayı kim oldu? 30 Eylül Masterchef kim potada, kim elendi? sorularına yanıt arıyor.

Masterchef eleme adayı kim oldu? 30 Eylül Masterchef kim potada, kim elendi?

Masterchef'te heyecan devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen programın ardından eleme adayı olan isim araştırıldı. Arama motorlarında ise Masterchef eleme adayı kim oldu? 30 Eylül Masterchef kim potada, kim elendi? soruları araştırıldı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

30 Eylül akşamı yayınlanan bölümde haftanın son eleme adayı Uğur oldu.

MASTERCHEF CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Masterchef 2023'ü TV8 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

MASTERCHEF NE ZAMAN 2023?

Masterchef Türkiye yeni sezon 104. bölümüyle bugün 30 Eylül Cumartesi TV8'de ekranlara gelecek.

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye vedan eden yarışmacı Sefa oldu.

Sefa, 'Psikolojimi toparlayamamışım. Ben bu mesleği bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim. Beni daha çok göreceksiniz. Gastronomi sektöründe Dünyanın da Türkiye'nin de benden kurtuluşu yok. ' ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.