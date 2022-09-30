TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında 29 Eylül tarihinde yayınlanan bölümde eleme adayları kim oldu merak ediliyor. MasterChef eleme adayları kim oldu? 29 Eylül 2022 MasterChef kim potada? soruları araştırılıyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim? MasterChef potaya kimler girdi? MasterChef eleme adayları!

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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM?

Bugün 29 Eylül Perşembe MasterChef'te Masterclass yapıldı. Normalde bugün dış oyun yani dokunulmazlık oyunu oynanması bekleniyordu. Fakat dokunulmazlık yarın veya Cumartesi oynanacak.

29 EYLÜL 2022 MASTERCHEF KİM POTADA?

MasterChef'te normalde her Perşembe günleri dış oyun oynanıyordu. Fakat dün akşam yayınlanan yeni bölümde yarışmacıların Masterclass eğitimi alacağı öğrenildi.