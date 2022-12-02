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Masterchef eleme adayı kim? 1 Aralık Masterchef kim eleme potasında? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

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Masterchef eleme adayı kim? 1 Aralık Masterchef kim eleme potasında? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 30 Kasım akşamı yine izleyiciyle buluştu. 1 Aralık tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise 1 Aralık Masterchef eleme adayları kim? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef eleme adayı kim? 1 Aralık Masterchef kim eleme potasında? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef eleme adayı kim? Masterchef seyircilerinin arattıkları sorulardan bir tanesi. 1 Aralık akşamında ekranlara gelen Masterchef yeni bölümü heyecanla takip edildi. Peki, Masterchef eleme adayı kim? 1 Aralık Masterchef kim eleme potasında? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te takım oylaması ile eleme adayı Tolga oldu.

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

MAVİ TAKIM:

- Ayaz

- Metin

- Görkem

- Yağız

- Burak Kaya

KIRMIZI TAKIM:

- Gamze

- Kıvanç

- Büşra

- Tolga

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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