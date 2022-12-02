Masterchef eleme adayı kim? 1 Aralık Masterchef kim eleme potasında? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 30 Kasım akşamı yine izleyiciyle buluştu. 1 Aralık tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise 1 Aralık Masterchef eleme adayları kim? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef eleme adayı kim? 1 Aralık Masterchef kim eleme potasında? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?