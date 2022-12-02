Masterchef eleme adayı kim? 1 Aralık Masterchef kim eleme potasında? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?
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Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 30 Kasım akşamı yine izleyiciyle buluştu. 1 Aralık tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise 1 Aralık Masterchef eleme adayları kim? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef eleme adayı kim? 1 Aralık Masterchef kim eleme potasında? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?
Masterchef eleme adayı kim? Masterchef seyircilerinin arattıkları sorulardan bir tanesi. 1 Aralık akşamında ekranlara gelen Masterchef yeni bölümü heyecanla takip edildi. Peki, Masterchef eleme adayı kim? 1 Aralık Masterchef kim eleme potasında? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'te takım oylaması ile eleme adayı Tolga oldu.
MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!
MAVİ TAKIM:
- Ayaz
- Metin
- Görkem
- Yağız
- Burak Kaya
KIRMIZI TAKIM:
- Gamze
- Kıvanç
- Büşra
- Tolga