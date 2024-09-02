MasterChef Ekmek Arası Köfte tarifi! En güzel Ekmek Arası Köfte tarifi! Ekmek Arası Köfte tarifi nasıl yapılır? Ekmek Arası Köfte için malzemeler!
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Ekmek Arası Köfte hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Ekmek Arası Köfte hazırladı. Peki, Ekmek Arası Köfte tarifi nedir? Ekmek Arası Köfte nasıl yapılır? Ekmek Arası Köfte nedir?
Kebap tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Ekmek Arası Köfte aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Ekmek Arası Köfte tarifi nasıl yapılır? Ekmek Arası Köfte nedir? Ekmek Arası Köfte nasıl yapılır, Ekmek Arası Köfte yapılırken nelere dikkat edilir
EKMEK ARASI KÖFTE MALZEMELERİ
Köfte İçin
500 gram kıyma (genellikle dana veya kuzu kıyması tercih edilir)
1 soğan
2 diş sarımsak
1 çay bardağı galeta unu veya bayat ekmek içi
1 yumurta
Tuz
Karabiber
Pul biber
Kimyon
Sos İçin
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay bardağı su
Tuz
Karabiber
Pul biber
Ekmek ve İç Malzemeler İçin
Taze beyaz ekmek
Marullar, domates, turşu (isteğe bağlı)
Acı biber turşusu veya tursu (isteğe bağlı)
Nar ekşisi veya limon suyu (isteğe bağlı)EKMEK ARASI KÖFTE NASIL YAPILIR?
İlk olarak köfteyi hazırlayın. Kıymayı bir kaseye alın. Soğanı rendeleyin veya ince doğrayın. Sarımsakları ezin. Galeta unu veya bayat ekmek içini ıslatın ve fazla suyunu sıkın.
Kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, galeta unu veya ekmek içi, yumurta ve baharatları bir kasede iyice karıştırın. Köfte karışımından ceviz büyüklüğünde parçalar alarak köfte şekli verin. Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve köfteleri her iki tarafı kızarana kadar pişirin.
Sos için, bir sos tenceresinde domates salçası, biber salçası, su, zeytinyağı, tuz, karabiber ve pul biberi karıştırın. Sosu biraz kaynatın. Ekmekleri fırında ısıtın veya tost makinesiyle hafifçe kızartın. Ekmeklerin içine köfte, marullar, domates, turşu ve acı biber turşusu koyun. Üzerine hazırladığınız sosu dökün. İsteğe bağlı olarak nar ekşisi veya limon suyuyla tatlandırın.