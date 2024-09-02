MasterChef Ekmek Arası Köfte tarifi! En güzel Ekmek Arası Köfte tarifi! Ekmek Arası Köfte tarifi nasıl yapılır? Ekmek Arası Köfte için malzemeler!

Kebap tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Ekmek Arası Köfte aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Ekmek Arası Köfte tarifi nasıl yapılır? Ekmek Arası Köfte nedir? Ekmek Arası Köfte nasıl yapılır, Ekmek Arası Köfte yapılırken nelere dikkat edilir

EKMEK ARASI KÖFTE MALZEMELERİ

Köfte İçin

500 gram kıyma (genellikle dana veya kuzu kıyması tercih edilir)

1 soğan

2 diş sarımsak

1 çay bardağı galeta unu veya bayat ekmek içi

1 yumurta

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kimyon

Sos İçin

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı su

Tuz

Karabiber

Pul biber

Ekmek ve İç Malzemeler İçin

Taze beyaz ekmek

Marullar, domates, turşu (isteğe bağlı)

Acı biber turşusu veya tursu (isteğe bağlı)

Nar ekşisi veya limon suyu (isteğe bağlı)

İlk olarak köfteyi hazırlayın. Kıymayı bir kaseye alın. Soğanı rendeleyin veya ince doğrayın. Sarımsakları ezin. Galeta unu veya bayat ekmek içini ıslatın ve fazla suyunu sıkın.

Kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, galeta unu veya ekmek içi, yumurta ve baharatları bir kasede iyice karıştırın. Köfte karışımından ceviz büyüklüğünde parçalar alarak köfte şekli verin. Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve köfteleri her iki tarafı kızarana kadar pişirin.

Sos için, bir sos tenceresinde domates salçası, biber salçası, su, zeytinyağı, tuz, karabiber ve pul biberi karıştırın. Sosu biraz kaynatın. Ekmekleri fırında ısıtın veya tost makinesiyle hafifçe kızartın. Ekmeklerin içine köfte, marullar, domates, turşu ve acı biber turşusu koyun. Üzerine hazırladığınız sosu dökün. İsteğe bağlı olarak nar ekşisi veya limon suyuyla tatlandırın.