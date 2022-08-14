Masterchef Ege kimdir? Masterchef Ege kaç yaşında, nereli? Ege Pakalın kimdir?

Masterchef'te yeni sezon büyük heyecana sahne olarak başladı. Yarışmacılar Masterchef mutfağında hünerlerini sergilerken Masterchef izleyicileri yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki, Masterchef Ege kimdir? Masterchef Ege kaç yaşında? Masterchef Ege nereli? Ayşegül Zengin instagram hesabı var mı?

Masterchef Ege kim? Masterchef'te yeni sezon büyük heyecana sahne olarak başladı. Yarışmacılar Masterchef mutfağında hünerlerini sergilerken Masterchef izleyicileri yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki, Masterchef Ege kimdir? Masterchef Ege kaç yaşında? Masterchef Ege nereli? Ege Pakalın instagram hesabı var mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF EGE KİMDİR?

Masterchef Ege'nin soyadı Pakalın'dır. Ege Pakalın 28 yaşında ve açşıdır. Afrika Kenya'da çalışan yarışmacı Masterchef'e 2. kez katıldı. Ege Pakalın, 7 Temmuz 2022 tarihinde Masterchef 1. turda yarıştı. Ege Pakalın jürilerden 3 evet aldı ve bir üst tura yükseldi. Masterchef yedek kadro için yarışmaya devam etmektedir.

MASTERCHEF 2022 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR