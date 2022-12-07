MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde eski yarışmacıları programa konuk oluyor. Peki, MasterChef Eda kimdir, ne iş yapıyor? MasterChef Eda kaç yaşında, nereli? MasterChef Eda Instagram hesabı! İşte detaylar...

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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eski sezon yarışmacıları yarışmaya konuk oldu. 2022 MasterChef yarışmasının eski yarışmacıları merak konusu oldu. MasterChef eski yarışmacılarından Eda Karabulut'un hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Eda kimdir, ne iş yapıyor? MasterChef Eda kaç yaşında, nereli? MasterChef Eda Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF EDA KİMDİR?

MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında dikkat çeken Eda Karabulut Nayır, 34 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılmıştı. Aslen Sivaslı olan Eda, lise mezunu. Eda Karabulut Nayır, "Çok çeşitli hobilerim olmasına rağmen en sevdiğim yere mutfağa gönül verdim ve çocuklarımın büyümesiyle profesyonel anlamda adımlar atmaya başladım." diyor.

Yetenekli bir aşçı olduğunu söyleyen Eda, Masterchef Türkiye'ye katılmış ve elenene kadar en dikkat çeken isimlerden biri olmuştu.