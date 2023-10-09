MasterChef tutkunları, dün yayınlanan yeni bölümde yarışmaya hangi yarışmacının veda ettiğini araştırıyor. Peki, MasterChef Eda elendi mi? MasterChef Eda neden yok?

8 Ekim'de yayınlanan yeni bölümde eleme etabı iki ayrı oyundan oluştu. Eleme potasında yer alan Hasan, Cemre, Kerem, Ayaz, Eda, Tanya ve Alican ilk etapta yaratıcı tabaklar hazırladı.Peki, MasterChef Eda elendi mi?

MASTERCHEF EDA ELENDİ Mİ?

8 Ekim'de yayınlanan yeni bölümde eleme etabı iki ayrı oyundan oluştu. Eleme potasında yer alan Hasan, Cemre, Kerem, Ayaz, Eda, Tanya ve Alican ilk etapta yaratıcı tabaklar hazırladı.

Şefler eleme gecesinin ilk aşamasında 45 dakikada kirli kalamar ve isot reçelinden (isot salçası) yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. Ortaya çıkan tabaklar sonrasında eleme potasında son dörde kalan isimler; Tanya, Ayaz, Alican ve Eda oldu. Yarışmacılar Mehmet Yalçınkaya'nın şef tabağını yaptı. Zorlu bir tatlı tabağı olan Arı'yı Eda ve Ayaz eksik yaptı.

Gecenin sonunda MasterChef'e veda eden isimEda oldu.