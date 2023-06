Masterchef Ebru kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Ebru Has kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Ebru Has oldu. Peki, Masterchef Ebru Has kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Ebru Has kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Ebru Has oldu. Peki, Masterchef Ebru Has kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Ebru Has hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Ebru Has All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Ebru Has ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF EBRU KİMDİR?

28 yaşındaki Ebru Has, aslen Düzce Akçakocalıdır. İlkokulda profesyonel voleybol hayatının başlangıcını yapan Ebru Has, Eczacıbaşı'nda voleybola başlamış; ardından yıllarca FMV Işık Okulları ve İBB Spor Kulübü'nde ter dökmüştür.

Doğa Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Teknolojisi'ni bitiren Has, bunun akabinde Kadir Has Üniversitesi İstanbul Culinary İnstitute Aşçılık kursunda eğitimlerini tamamladıktan sonra Moevenpick Hotel'de staj yapmıştır.

Stajının ardından 1 yıl Wyndham Grand Levent Hotel'de çalışan Ebru Has, Emirgan'da La Boom adlı restaurantta çalışma hayatına devam etmiştir. Bu sırada yeni bir karar alarak Malta'ya giden ve 6 ay İngilizce eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye geri dönen Has, Türkiye'ye dönmesinin ardından İstanbul Balat Cafe Restaurantta Executive Chef olarak görev almıştır.

Bu görevin ardından bir yıl kadar da Bursa'da Asmadan Enoteca Bistro'da çalıştıktan sonra, Ayvalık Mado'da Executive Chef olarak çalışma hayatına devam etmiştir.

Aynı zamanda pilates eğitmenliği de yaptığını ifade eden Ebru Has, MasterChef 2020'nin ana kadrosunda olmaya hak kazanan isimler arasında yer almaktadır.

Başarılı yarışmacı 6 Aralık 2020 tarihindeki eleme oyunu sonucunda yarışmaya veda eden isim oldu.

Ebru Has Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ebru Has'ın İnstagram'da 122 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "ebruhasofficial" şeklindedir.

MASTERCHEF EBRU HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Ebru Has 4. sezonda yani 2020 yılında yarışmıştır. Ebru Has, Masterchef 2020'de 7. olmuştur.