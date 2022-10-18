Masterchef Ebru kimdir? Ebru Has kaç yaşında, nereli, nerede çalışıyor? Masterchef Ebru Has hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu?

Masterchef 2022'de bugün haftanın birinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Programa yapılan yemekleri tatmak için eski yarışmacılar konuk olacak. Konuk olacak isimlerden birisi de Masterchef Ebru Has oldu. Peki, Masterchef Ebru kimdir? Ebru Has kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef Ebru Has hangi yıl yarıştı, 2020'de kaçıncı oldu? İşte detaylar...

Masterchef 2022'ye konuk olan isimlerden birisi de eski yarışmacılardan Ebru Has oluyor. Peki, Masterchef Ebru kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şuan nerede çalışıyor? Masterchef Ebru hangi yıl yarıştı ve finale kaldı? Bilgiler sizlerle...

MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?

28 yaşındaki Ebru Has, aslen Düzce Akçakocalıdır. İlkokulda profesyonel voleybol hayatının başlangıcını yapan Ebru Has, Eczacıbaşı'nda voleybola başlamış; ardından yıllarca FMV Işık Okulları ve İBB Spor Kulübü'nde ter dökmüştür.

Doğa Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Teknolojisi'ni bitiren Has, bunun akabinde Kadir Has Üniversitesi İstanbul Culinary İnstitute Aşçılık kursunda eğitimlerini tamamladıktan sonra Moevenpick Hotel'de staj yapmıştır.

Stajının ardından 1 yıl Wyndham Grand Levent Hotel'de çalışan Ebru Has, Emirgan'da La Boom adlı restaurantta çalışma hayatına devam etmiştir. Bu sırada yeni bir karar alarak Malta'ya giden ve 6 ay İngilizce eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye geri dönen Has, Türkiye'ye dönmesinin ardından İstanbul Balat Cafe Restaurantta Executive Chef olarak görev almıştır.

Bu görevin ardından bir yıl kadar da Bursa'da Asmadan Enoteca Bistro'da çalıştıktan sonra, Ayvalık Mado'da Executive Chef olarak çalışma hayatına devam etmiştir.

Aynı zamanda pilates eğitmenliği de yaptığını ifade eden Ebru Has, MasterChef 2020'nin ana kadrosunda olmaya hak kazanan isimler arasında yer almaktadır.

Başarılı yarışmacı 6 Aralık 2020 tarihindeki eleme oyunu sonucunda yarışmaya veda eden isim oldu.

MASTERCHEF EBRU HANGİ YIL YARIŞTI, KAÇINCI OLDU?

Masterchef Ebru Has 2020 yılında yarışmıştır. Ebru Has, Masterchef 2020'de yarışmanın 7.si olmuştur.