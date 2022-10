Masterchef Ebru kimdir? Ebru Has kaç yaşında, nereli, nerede çalışıyor? Masterchef Ebru Has hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu?

Masterchef 2022'de bugün haftanın birinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Programa yapılan yemekleri tatmak için eski yarışmacılar konuk olacak. Konuk olacak isimlerden birisi de Masterchef Ebru Has oldu. Peki, Masterchef Ebru kimdir? Ebru Has kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef Ebru Has hangi yıl yarıştı, 2020'de kaçıncı oldu? İşte detaylar...