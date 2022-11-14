TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Masterchef'e kim veda etti, Masterchef 13 Kasım 2022 elenen yarışmacı kim oldu ve Masterchef'e veda eden isim araştırılıyor. Peki, Masterchef'e kim veda etti? Masterchef 13 Kasım 2022 elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef'e veda eden isim!

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MASTERCHEF'E KİM VEDA ETTİ?

Masterchef yarışmasında son bölüm kim elendi merak ediliyor. Bu hafta yayınlanan Masterchef yeni bölümde elenen isim henüz belli olmadı. Geçen hafta Masterchef yarışmasına Serpilay veda etti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Şefler, yarışmanın ilk turunda yarışmacılara kestane kullanarak en yaratıcı ve en lezzetli yemeği yapmalarını istedi. Oyunun sonunda ise en başarılı yemeği yaparak eleme oyunundan kurtulan isimler Büşra, Yağız, Tolga, Barış ve Burak oldu.

13 KASIM 2022 MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM?

13 Kasım Pazar günü yayınlanan Masterchef yarışmasına veda eden yarışmacı belli oldu. Eleme oyununa kalan Görkem, Burak Revanbahş ve Barış, Danilo Zanna'nın "Terbiyeli Levrek Pilaki" yemeğini yapmaya çalıştı. Verilen sürenin içinde şefin tarifini en eksiksiz ve lezzetli yapan Görkem oldu. Barış'la son ikiye kalan Burak Revanbahş ise yarışmaya veda etti.

Elendikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Revanbahş, "Yemek yaparken çok sorun yaşadım. Son 5 dakika kala her şeyi bırakarak pes ettim. Buraya çıkınca ağlamamak için söz vermiştim. Bana güvenip inandığınız için teşekkür ederim. Kalbinizi kırdıysam özür dilerim" dedi.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?