Masterchef Duygu kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Duygu Acarsoy kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Duygu Acarsoy oldu. Peki, Masterchef Duygu Acarsoy kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Duygu Acarsoy kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Duygu Acarsoy oldu. Peki, Masterchef Duygu Acarsoy kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Duygu Acarsoy hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Duygu Acarsoy All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Duygu Acarsoy ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF DUYGU KİMDİR?

Duygu Acarsoy, 36 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.

Mutfağa girmesine neden olan olay, bundan on yıl önce evlendiği kişinin onu ilk haftada dolandırılmış. Daha sonra psikolojik yardım almak yerine mutfağa girmeye karar vermiş. Sonrasında profesyonel eğitimler almaya başlamış. Mutfağın ona terapi gibi geldiğini, mutfağa girdiği zaman inanılmaz mutlu olduğunu söyledi. Kötü bir şey yaşadığını ama bunun iyi bir şeye vesile olduğunu söyledi.

Duygu Acarsoy Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Duygu Acarsoy'un İnstagram'da 42 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "dacarsoy" şeklindedir.

MASTERCHEF DUYGU HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Duygu Acarsoy 4. sezonda yani 2020 yılında yarışmıştır.