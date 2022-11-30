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MasterChef dün takım oyununu kim kazandı? 29 Kasım Salı günü MasterChef takım oyununu kim kazandı?

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MasterChef dün takım oyununu kim kazandı? 29 Kasım Salı günü MasterChef takım oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de 29 Kasım Salı günü takım oyununun kimin kazandığı birçok kişi tarafından merak konusu haline geldi ve MasterChef dün takım oyununu kim kazandı? 29 Kasım Salı günü MasterChef takım oyununu kim kazandı? Soruları ile arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 29 Kasım Salı günü MasterChef takım oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Birçok kişi tarafından sıkı takip edilen yarışma hakkında bölüm detayları merak ediliyor ve araştırılıyor. Araştırılan sorular arasında MasterChef dün takım oyununu kim kazandı? 29 Kasım Salı günü MasterChef takım oyununu kim kazandı? Sorular yer alıyor. Peki, MasterChef dün takım oyununu kim kazandı? 29 Kasım Salı günü MasterChef takım oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF DÜN TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kazanan takım ve yemekler şöyle:

- Mahmudiye kazananı : Kırmızı takım

- Fırında Pişirilmiş Ördekli Noodle Çorbası kazananı : Mavi takım

- Marengo Usulü Tavuk kazananı : Mavi takım

- Charlotte kazananı : Kırmızı takım

- Üstü Kremalı Kızılcıklı Tart kazananı : Kırmızı takım

Kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

Kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını 3-2 kazanıyor.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü mavi takım dokunulmazlığını Görkem kazandı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Masterchef 2022 Gündem Yaşam Haberler

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