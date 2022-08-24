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Masterchef dün ne oldu, eleme adayı kim oldu? (ELEME POTASI) Masterchef dün akşam kim kazandı?

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Masterchef dün ne oldu, eleme adayı kim oldu? (ELEME POTASI) Masterchef dün akşam kim kazandı?

Masterchef yarışmasında en son oynanan dokunulmazlık oyununu kim kazandı, Masterchef dün ne oldu, eleme adayı kim oldu, 24 Ağustos Masterchef kim kazandı sorularının yanıtı merak ediliyor

TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışmasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Masterchef dün ne oldu, eleme adayı kim oldu? Masterchef dün akşam kim kazandı?

MASTERCHEF DÜN NE OLDU?

Masterchef en son yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı.

Masterchef'te oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım, oylama sonucunda Fatma Nur ve Kaan'ı eleme adayı olarak çıkardı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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