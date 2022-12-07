TV8'de ekrana gelen fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de dün gece hayallerine veda eden bir yarışmacı daha belli oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlığı hangi ekip kazandı, haftanın ilk eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef dün kim kazandı? MasterChef'te dün ne oldu? İşte MasterChef yarışmasına dair merak edilenler...

Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dün oynana Kaptanlık oyunu sonrasında ilk kez karşılaştı mavi ve kırmızı takımlardan jüri ekibi günün konsepti olarak dünyadan pilav yemekleri yapmaları istendi. Peki, MasterChef dokunulmazlığı hangi ekip kazandı, haftanın ilk eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYEDE KİM ELENDİ?

Büyük finale geri sayımın başladığı MasterChef'te, kırmızı takım eleme potası için konseyde oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda, yarışmacılar tabağı çıkmayan isimlere oy verdi. Yapılan oylama sonucunda en fazla ismi yazılan Ayaz oldu. Böylece MasterChef'te gecenin eleme adayı Ayaz seçildi.

MASTERCHEF TÜRKİYEDE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ EKİP KAZANDI?

Salı akşamı ekranlara gelen bölümde şefler yarışmacılardan dünyadan pilav yemekleri istedi. Düello şeklinde oynanan dokunulmazlıkta pilav çeşitleri; paella, loco moco, divriği pilavı, khao pad oldu.

Bu menü için ise tam 1 saat olarak belirlendi. Süre sonunda değerlendirme yapan şeflerin kararına göre dokunulmazlığı mavi takım kazandı. Kırmızı takımda ise bireysellik mücadelesi yaşandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım bu defa bireysellik mücadelesi verdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda ise şefler yarışmacılara 3 ana ürün seçme hakkı verdi. Kutulardaki ürünler kuzu incik, dana yanağı ve t-bone oldu. Süre ise 45 dakika oldu. Şeflerin değerlendirmesi ise bireysellik yarışında en başarılı tabağı yapan isim Görkem oldu. Böylece Görkem potaya girme riskine karşı kendisini garanti altına aldı.