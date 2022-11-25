MasterChef yarışmasında dün yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef dün kim kazandı? MasterChef son bölüm dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef dokunulmaz kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef dün kim kazandı? Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında dün akşam yarışmacılar, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin dokunulmazlık kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef dün kim kazandı? MasterChef son bölüm dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef dokunulmaz kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DÜN KİM KAZANDI?

MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kazananı Kıvanç oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununun kazananı Kıvanç oldu. Diğer yarışmacıların oylaması sonucunda ikinci eleme adayı Gamze oldu.