Üye Girişi
Haberi Paylaş

MasterChef dün kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Kasım MasterChef eleme adayları kim?

Gündem Haberleri

MasterChef dün kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Kasım MasterChef eleme adayları kim?

Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 10 Kasım akşamı yine izleyiciyle buluştu. 10 Kasım tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef hangi takım kazandı 10 Kasım? sorusuna yanıt aradı. Peki, MasterChef dün kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Kasım MasterChef eleme adayları kim?

Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 10 Kasım akşamı yine izleyiciyle buluştu. 10 Kasım tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef hangi takım kazandı 10 Kasım? sorusuna yanıt aradı. Peki, MasterChef dün kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Kasım MasterChef eleme adayları kim?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 17 Kasım akşamı haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Takım oyununu Kırmızı takım kazandı. Mavi takımda kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Dokunulmazlığı kazanan isim Gamze oldu.

17 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef Türkiye'de 17 Kasım tarihinin eleme adayları Barış ve Yağız olarak belirlendi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

MasterChef Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title