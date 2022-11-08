Tv8 ekranlarının sevilen yemek programı Masterchef'te dün akşam kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyununun ardından mavi ve kırmızı takımın oyuncuları seçildi. Haftanın ilk gününün heyecanlı kaptanlık yarışı ise merakla takip edildi. 7 Kasım kaptanlık oyununu izleyemeyen seyirciler ise Masterchef dün kim kazandı? sorusunu arattı. Peki, Masterchef dün kim kazandı? 7 Kasım Masterchef kim kazandı? Masterchef mavi takım kaptanı kim?

Masterchef mavi takım kaptanı kim? sorusu merak ediliyor. Sıkı sıkıya takip edilen Masterchef programında dün akşam takımlar belli oldu. Oynanan kaptanlık oyunu sonrasında yarışmacıların takımları belirlendi. 7 Kasım kaptanlık oyununu izleyemeyen seyirciler ise Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusunu arattı. Peki, Masterchef dün kim kazandı? 7 Kasım Masterchef kim kazandı? Masterchef mavi takım kaptanı kim? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF DÜN KİM KAZANDI?

Masterchef'te dün akşam yarışmacılar mantı çeşitleri yaparak yarıştılar. Jüriler ise en çok Fatma Nur ile Metin'in mantısını beğendi. Ardından ikiliden 10 adet İzmir bombası istendi. Kaptanlık yarışını kazanan isim ise Fatma Nur oldu.

MASTERCHEF 7 KASIM MAVİ TAKIM

Metin

Gamze

Fatma Nur

Görkem

Tolga

Burak Kaya

MASTERCHEF 7 KASIM KIRMIZI TAKIM

Büşra

Ayaz

Yağız

Kıvanç

Barış

Burak Revanbahş