Masterchef dün kim kazandı? 13 Aralık Masterchef ne oldu? Masterchef takım oyununu kim kazandı?

Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 13 Aralık akşamı yine izleyiciyle buluştu. 13 Aralık tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım oyunu oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef takım oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef dün kim kazandı? 13 Aralık Masterchef ne oldu? Masterchef takım oyununu kim kazandı?