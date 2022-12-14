Masterchef dün kim kazandı? 13 Aralık Masterchef ne oldu? Masterchef takım oyununu kim kazandı?
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Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 13 Aralık akşamı yine izleyiciyle buluştu. 13 Aralık tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım oyunu oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef takım oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef dün kim kazandı? 13 Aralık Masterchef ne oldu? Masterchef takım oyununu kim kazandı?
Masterchef dün kim kazandı? Masterchef seyircilerinin arattıkları sorulardan bir tanesi. 13 Aralık akşamında ekranlara gelen Masterchef yeni bölümü heyecanla takip edildi. Peki, Masterchef dün kim kazandı? 13 Aralık Masterchef ne oldu? Masterchef takım oyununu kim kazandı?
MASTERCHEF DÜN KİM KAZANDI?
Haftanın 1. dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.
MASTERCHEF 13 ARALIK GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
Bugün Antik Mezopotamya Mutfağı menüsünden yemekler yapılacak.
Antik Mezopotamya mutfağı:
- Mu Elamütum (Elamite Çorbası)
- Tuh'u (Parcarlı Bol Taze Otlu Kuzu Kavurma)
- Pasrütum (Pırasalı Kişnişli Ekşi Mayalı Ekmek Tartı)
- Me Puhadi (Arpalı Kuzu Yahni) - et yemeğidir
- Somun Ekmek