Tv8 ekranlarının sevilen programlarından biri olan Masterchef'te heyecan devam ediyor. Yarışmanın son eleme adayı ise merak edildi. İzleyiciler Masterchef dün kim elendi? 1 Ekim Masterchef All Star son bölümde kim gitti, elenen isim kim oldu? sorularına yanıt arıyor.

Masterchef dün kim elendi? 1 Ekim Masterchef All Star son bölümde kim gitti, elenen isim kim oldu?

Masterchef'te heyecan devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen programın ardından eleme adayı olan isim araştırıldı. Arama motorlarında ise Masterchef dün kim elendi? 1 Ekim Masterchef All Star son bölümde kim gitti, elenen isim kim oldu? soruları araştırıldı.

MASTERCHEF DÜN KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye vedan eden yarışmacı Uğur oldu.

Masterchef Uğur : Elimden geleni sonuna kadar yaptım. Burada olmayı çok istemezdim. 2018'de şampiyon olmuş bir adamın ilk haftadan elenmesi çok ayıp. Gerçekten MasterChef'e aşık bir insanım. Bundan sonra 3-4 gün evden çıkmadan dinleneceğim. Bazen yenilmeyi kabul edeceğiz. Gururum kırıldı. Yapılabilecek yerdeyken yapamadım. Bu hafta hiç adapte olamadım." dedi.

MasterChef Uğur

MasterChef Uğur

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

Masterchef Uğur, 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Temel eğitimini Çanakkale'de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi'nde üniversite eğitimini gerçekleştiren Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale'de 'Uğur Chef'in Mutfağı' adı altında mekan girişiminde bulunmuştur. Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur. Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına ilgi duyan Masterchef Uğur, aynı zamanda motosiklet tutkusuna sahiptir.

Uğur Kardaş 2022 yılında Gamze Kardaş ile evlenmiştir.

Masterchef Uğur Kardaş 2018 yılı şampiyonudur.

ELEME ADAYLARI KİM?

1.eleme adayı: Tanya

2. eleme adayı: Barış

3. eleme adayı : Kıvanç.

4. eleme adayı: Esra.

5. eleme adayı: Metin

6. eleme adayı: Eren

MASTERCHEF NE ZAMAN 2023?

Masterchef Türkiye yeni sezon 104. bölümüyle bugün 30 Eylül Cumartesi TV8'de ekranlara gelecek.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

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