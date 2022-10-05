TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'in dün yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, MasterChef dün hangi takım kazandı? MasterChef takım oyununu kim kazandı?

Masterchef takım oyununu kim kazandı? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında dün yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İzleyiciler, hangi takımın kazandığı araştırıyor. Peki, MasterChef dün hangi takım kazandı? MasterChef takım oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda sokak lezzetleri çeşitlerinden yemeklerin yapılmasını istedi. Kırmızı takım 5-4 kazandı.

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MAVİ TAKIM OYUNCULARI

Çağatay

Metin

Fatmanur

Atike

Burak Kaya

Tolga

Yağız

Büşra

Serpilay

HAFTANIN 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Çağatay oldu. Çağatay 1. eleme adayı için Metin'in ismini söyledi.

1. eleme adayı : Metin

2. eleme adayı : Tolga

Haftanın 1. eleme adayı Metin olurken 2. eleme adayı ise Tolga oldu.