TV8 ekranın yayınlanan Masterchef yarışması merakla izleniyor. Masterchef 24 Ağustos dokunulmazlığı kim kazandı ve Masterchef dün akşam kim kazandı merak ediliyor. Peki, Masterchef dün hangi takım kazandı? 24 Ağustos Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

Yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor. Masterchef dün hangi takım kazandığı seyirciler tarafından merak ediliyor. Masterchef dün hangi takım kazandı ve 24 Ağustos Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı araştırılıyor. Masterchef dün hangi takım kazandı? 24 Ağustos Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF DÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef yarışmasında yayınlanan son bölümde Mavi takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden Kırmızı takım oylama sonucu eleme adaylarını belirledi.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım oylama sonucu eleme adaylarını belirledi. Kırmızı takımdan Büşra ve Dilan eleme adayı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor!

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?