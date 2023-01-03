Masterchef'te dün akşam 2 yarışmacıdan biri son 4'e kalabilmek son performansını sergiledi. Şeflerin değerlendirmelerinin ardından Masterchef'e bir yarışmacı veda etti. Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef son ceketi kim kazandı? Masterchef 4. önlüğü kim giydi?

Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef'te dün akşam 2 yarışmacıdan biri son 4'e kalabilmek son performansını sergiledi. Şeflerin değerlendirmelerinin ardından Masterchef'e bir yarışmacı veda etti. Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef son ceketi kim kazandı? Masterchef4. önlüğü kim giydi? İşte detaylar...

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

Masterchef'te dün akşam elenen isim Burak Kaya oldu. Kıvanç ile yarışan Burak Kaya jürinin kararı sonrası Masterchef'e veda etti. Kıvanç ise Masterchef'te son 4'e kalan 4. ve son isim oldu.

Masterchef'te son 4'e kalan isimler Metin, Ayaz, Görkem ve Kıvanç oldu.

MASTERCHEF'TE SON 4'E KALAN İSİMLER