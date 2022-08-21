Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef ana kadroya giren son kişi kim oldu?

TV8 ekranın yayınlanan Masterchef yarışması merakla izleniyor. Masterchef ana kadroya giren son isim kim oldu ve Masterchef dün akşam kim kazandı merak ediliyor. Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef ana kadroya giren son isim kim oldu?

Yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor. Masterchef dün akşam kim kazandığı seyirciler tarafından merak ediliyor. Masterchef ana kadroya giren son isim kim oldu gündeme geliyor. Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef ana kadroya giren son isim kim oldu? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

Masterchef yarışmasında son önlüğü kazanan yarışmacı Serpilay oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor!

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?