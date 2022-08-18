TV8 ekranın yayınlanan Masterchef yarışması merakla izleniyor. Masterchef ana kadroya giren 15. isim kim oldu ve Masterchef dün akşam kim kazandı merak ediliyor. Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef ana kadroya giren 15. isim kim oldu? Masterchef ana kadroyu kim kazandı?

Yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor. Masterchef dün akşam kim kazandığı seyirciler tarafından merak ediliyor. Masterchef ana kadroya giren 15. isim kim oldu gündeme geliyor. Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef ana kadroya giren 15. isim kim oldu? Masterchef ana kadroyu kim kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna katılan isim Barış oldu.

MASTERCHEF BARIŞ DEMİR KİMDİR?

Barış Demir 23 yaşında ve yarışmaya Bodrum'dan katılıyor. Bodrum Torba'da bir otelde çalışan Barış Demir aşçılık mesleğine küçük yaşlarda başlamıştır. Ailede herkesin kebapçı olduğunu belirten Barış Demir Masterchef'te ilk turu geçmişti. Masterchef ana kadro 15. yarışmacısı seçildi. Barış Demir, Masterchef Türkiye 2022 yeni sezon yarışmacısı oldu.

Masterchef Barış Demir

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor!

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?