TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! Seyircilerin devamlı arattığı bir konu olan Masterchef dün akşam kim kazandı? İse araştırılıyor. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Masterchef 31 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Peki, Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef 31 Temmuz kazananı kim? Masterchef kim elendi, kim çıktı, kim kazandı, kim yukarı çıktı, kim seçildi? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef dün akşam yapılan yemekler neler? Masterchef eleme adayları kimler? İşte detaylar

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

TV8 kanalında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasının yeni haftasında, mavi ve kırmızı takımları belirleyecek önemli bir oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğindeki bu kritik mücadelede, yarışmacılar mutfakta becerilerini sergileyerek mavi takım kaptanlığını kazanmak için yarıştılar. Yağlama hazırlama temalı oyunda, mavi takımın kaptanı olmak için en iyi performans sergileyen yarışmacı seçildi ve bu kişi Esra oldu. Esra'nın mavi takım kaptanı olmasıyla birlikte, kırmızı takımın kaptanı da Gamze olarak belirlendi.

MASTERCHEF 31 TEMMUZ KAZANANI KİM?

MasterChef'in Pazartesi akşamki bölümünde, Danilo, Somer ve Mehmet Şefler haftanın kaptanlık oyununda yarışmacılardan 15 adet yağlama yapmalarını istedi. Yağlama, MasterChef'in klasik yemeklerinden biriydi ve şefler yarışmacılara tam 50 dakika süre verdi. Turun sonunda en başarılı yağlamayı yapan yarışmacılar; Çağatay, Esra, Sefa, Gamze, Tahsin ve Mert oldu. Gece boyunca en iyi kayseri yağlamasını hazırlayan ve mavi takım kaptanı olan isim Esra seçildi. Esra, kırmızı takım kaptanlığına da Gamze'yi getirerek yarışmada heyecan dolu bir haftaya başladılar.